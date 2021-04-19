УЗ может использовать дизтопливо из Госрезерва, но для этого необходимо решение Кабинета Министров.

Акционерная компания "Укрзализныця" (УЗ) сообщила о сложной ситуации с обеспечением компании дизтопливом, в частности о том, что УЗ имеет запас топлива только на 4 суток.

Соответствующее сообщение распространила пресс-служба компании.

"Укрзализныця" сейчас имеет 2 контракта на поставку 10 тыс. тонн дизельного топлива. В то же время из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам компания имеет запас дизельного топлива на 4 суток", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводится работа по обеспечению стабильной работы железнодорожного транспорта.

"Укрзализныця" контролирует ситуацию и имеет четкий план мероприятий для обеспечения необходимого объема топлива в ближайшее время", - сообщила пресс-служба.

Как сообщает Обозреватель со ссылкой на свои источники, запасов дизтоплива на Приднепровской и Юго-Западной железной дороге осталось на два-три дня.

Дефицит топлива вызван срывом тендеров, отмечает издание. По данным системы Prozorro, по 3 из 4 процедур контракты так и не были подписаны с победителем из-за роста цены почти на 15% с 23,7, тыс. грн за тонну до 27,2 тыс. грн.

Читайте такжеВо что выльется весеннее обострение на украинском топливном рынке

По словам источника "Обозревателя", УЗ, чтобы избежать полной остановки, может взять топливо из Госрезерва, но для этого необходимо решение Кабинета Министров.

Напомним, УЗ в 2020 году на прозрачных аукционах закупила 250 тыс. тонн дизельного топлива и сэкономила на этих закупках почти 1 млрд грн.

Укрзализныця: что известно

"Укрзализныця" является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.

По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Александр Топчий, Павел Степанец