Продажа на сайте начнется сегодня вечером.

"Укрзализныця" с 8 июня в качестве эксперимента назначает два региональных поезда с сообщением Киев – Житомир.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд №759/760 Киев — Херсон будет отправляться из Киева ежедневно в 6:55 и прибывает в Житомир в 9:43. Обратно, из Житомира, поезд будет отходить в 12:06, прибытие в Киев в 14:51.

Поезд №775/776 Киев — Херсон будет отправляться из Киева ежедневно в 14:33, прибытие в Житомир в 17:15. Обратно, из Житомира, поезд будет отходить в 18:38 и прибывать в Киев в 21:50.

"Время в пути составит менее 3 часов за счет отсутствия промежуточных остановок, как у привычной электрички", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что преимуществом этих поездов перед маршруткой является наличие вагонов купе для путешествующих семьями и плацкарт для более экономного путешествия.

Отмечается, что стоимость билета от 105 грн в плацкарте, от 125 грн в сидячем вагоне и 189 грн в купе. Цена может меняться в зависимости от дня недели и фирменности выбранного вагона.

"Продажа на сайте начнется сегодня вечером на 10 дней", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" впервые за два года восстанавливает железнодорожное сообщение Киев-Черкассы. Региональный поезд из Киева в Черкассы и обратно начнет курсировать с 8 июня.

Также с 11 июня будет курсировать ночной поезд №53/54 Киев-Перемышль.

Вас также могут заинтересовать новости: