Круг ответственных лиц может быть расширен.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) отстранила от выполнения должностных обязанностей ряд руководителей филиала УЗ – «Приднепровской железной дороги», служебная халатность которых, вероятно, и привела к схождению с рельсов 6 вагонов поезда «Интерсити+» Киев - Запорожье 29 марта.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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В частности, от выполнения должностных обязанностей отстранены заместитель директора филиала, первый заместитель начальника и главный инженер службы пути, а также другие руководители регионального филиала «Приднепровская железная дорога».

Отмечается, что предварительные выводы служебного расследования причин аварии - грубые нарушения в содержании верхнего строения пути.

«В частности, комиссия «Укрзализныци», проводящая служебное расследование, выявила технологические нарушения при производстве путевых работ на этом участке. Кроме того, установлены нарушения при ведении журналов учета», - сказано в сообщении.

И. о. главы правления УЗ Иван Юрик сообщил, что круг ответственных лиц может быть расширен.

«Уже есть предварительные результаты расследования аварии поезда и перечень виновных, которых мы уволим и привлечем к ответственности, а круг ответственных лиц может быть расширен. Также по указанному факту Национальная полиция открыла уголовное производство», - цитирует пресс-служба слова Юрика.

Авария возле Запорожья: что известно

29 марта в 50 километрах от Запорожья сошли с рельсов 6 из 9 вагонов скоростного поезда №732 «Интерсити» Киев - Запорожье, в вагонах поезда находились 88 пассажиров. Пострадавших в результате аварии нет.

«Укрзализныця» создала комиссию, которая расследует причины схода с рельсов нескольких вагонов.

По словам и. о. члена правления компании Александра Перцовского, согласно предварительной информации, авария поезда «Интерсити» Киев - Запорожье произошла из-за повреждения рельсов, машинисту пришлось применить экстренное торможение.

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Автор: Павел Степанец