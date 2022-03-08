"Укрзализныця" продолжает помогать жителям Украины с эвакуацией / фото УНИАН, Сергей Чузавков
"Укрзализныця" назначила на сегодня ряд эвакуационных поездов из Днепра, Запорожья и Кривого Рога.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Из Днепра едут поезда:
- 911/912 Днепр - Хелм в 10:30,
- 201/202 Днепр - Львов (17 вагонов) в 12:00,
- 212/213 Днепр - Трускавец (20 вагонов) в 15:00.
Из Запорожья назначено несколько дополнительных эвакуационных рейсов:
- 901/902 Запорожье - Хелм (19 вагонов) в 11:00,
- 223/224 Запорожье - Львов (17 вагонов) в 12:20,
- 227/228 Запорожье - Ковель 19 вагонов) в 14:00.
Из Кривого Рога назначены следующие дополнительные эвакуационные рейсы:
- 915/916 Кривой Рог - Хелм (19 вагонов) в 10:30,
- 222/221 Кривой Рог - Львов (12 вагонов) в 14:00,
- 229/230 Кривой Рог - Ужгород (15 вагонов) в 19:08,
- 206/205 Кривой Рог - Чоп (10 вагонов) в 20:00.
Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" продолжает помогать жителям Украины с эвакуацией и обнародовала список эвакуационных поездов на 8 марта. Проезд у них бесплатный, однако график может меняться.