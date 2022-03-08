Компания продолжает эвакуировать украинцев в западном направлении.

"Укрзализныця" назначила на сегодня ряд эвакуационных поездов из Днепра, Запорожья и Кривого Рога.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Из Днепра едут поезда:

911/912 Днепр - Хелм в 10:30,

201/202 Днепр - Львов (17 вагонов) в 12:00,

212/213 Днепр - Трускавец (20 вагонов) в 15:00.

Из Запорожья назначено несколько дополнительных эвакуационных рейсов:

901/902 Запорожье - Хелм (19 вагонов) в 11:00,

223/224 Запорожье - Львов (17 вагонов) в 12:20,

227/228 Запорожье - Ковель 19 вагонов) в 14:00.

Из Кривого Рога назначены следующие дополнительные эвакуационные рейсы:

915/916 Кривой Рог - Хелм (19 вагонов) в 10:30,

222/221 Кривой Рог - Львов (12 вагонов) в 14:00,

229/230 Кривой Рог - Ужгород (15 вагонов) в 19:08,

206/205 Кривой Рог - Чоп (10 вагонов) в 20:00.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" продолжает помогать жителям Украины с эвакуацией и обнародовала список эвакуационных поездов на 8 марта. Проезд у них бесплатный, однако график может меняться.

Вас также могут заинтересовать новости: