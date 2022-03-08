"Укрзализныця" продолжает помогать жителям Украины с эвакуацией и обнародовала список эвакуационных поездов на 8 марта. Проезд в них бесплатный, однако график может меняться.
"В привычные времена это был бы удлиненный праздничный уикенд, во время которого мы бы везли вас к морю или горам... но это еще будет, а сейчас у нас еще более важная миссия: дорога жизни для тех, кто по железной дороге спасается от выстрелов над головой. И мы продолжаем спасать - надежно, вдохновенно, железно", - отметили в "Укрзализныце".
8 марта сообщение по основным станциям будет выглядеть следующим образом.
- Эвакуационные поезда из Киева
- Эвакуационные поезда из Харькова
- Эвакуационные поезда из Запорожья
- Эвакуационные поезда из Днепра
- Эвакуационные поезда из Кривого Рога
- Эвакуационные поезда из Одессы
- Эвакуационные электрички
- Международные эвакуационные рейсы
Эвакуационные поезда из Киева
01:00 - "Интерсити+" Дарница - Харьков
01:56 - №16 Рахов - Харьков
04:02 - №002 Константиновка - Ивано-Франковск
04:21 - №260 Ворохта - Киев
06:23 - №114, 142 Львов - Лиман
07:00 - №722 Дарница - Харьков
07:00 - №732 Дарница - Днепр
08:00 - №705 Дарница - Львов
12:06 - №45 Ужгород - Лиман
13:34 - №114/142 Лиман - Львов
14:07 - №749 Киев - Ивано-Франковск
14:25 - №769 Киев - Каменец-Подольский
15:02 - №55 Киев - Рахов
17:00 - №743 Киев - Львов
17:12 - №13 Киев - Солотвино
17:42 - №792 Киев - Кременчуг
17:42 - №790 Киев - Кропивницкий
18:30 - №81 Киев - Ужгород
19:06 - №44 Киев - Ивано-Франковск
19:48 - №95 Киев - Рахов
20:05 - №29 Киев - Ужгород
20:12 - №49 Киев - Трускавец
20:21 - №59 Киев - Чоп
20:21 - №57 Киев - Ворохта
21:07 - №38 Киев - Запорожье
21:15 - №105 Киев - Одесса
21:22 - №97 Киев - Ковель
22:03 - №149 Полтава - Черновцы
22:10 - №17 Харьков - Ужгород
22:22 - №7 Киев - Черновцы
22:37 - №91 Киев - Львов
22:47 - №46 Ужгород - Лиман
23:46 - №771 Киев - Хмельницкий
Эвакуационные поезда из Харькова
04:11 - №114, 142 Лиман - Львов
07:15 - ИС+ Харьков - Львов
08:00 - ИС+ Харьков - Львов
08:20 - №138 Хмельницкий - Лиман
09:15 - №090 Одесса - Лиман
09:40 - № 229/230 Харьков - Ужгород
10:30 - №796 Днепр - Бахмут
11:00 - № 207/208 Харьков - Львов
12:00 - № 239/240 Харьков - Тернополь
12:36 - №46 Лисичанск - Ужгород
14:00-ИС+ Харьков - Львов
14:39 - №114, 142 Львов - Лиман
15:00 - №219 Харьков - Львов
15:09 - №17 Харьков - Ужгород
17:00 - №723 Харьков - Львов
19:27 - №796 Харьков - Днепр
20:15 - №021 Харьков - Трускавец
21:43 - №7 Харьков - Одесса
22:40 - №45 Ужгород - Лисичанск
22:46 - №090 Лисичанск - Одесса
Эвакуационные поезда из Запорожья
07:59 - №088 Ковель - Запорожье
07:59 - №086 Львов - Запорожье
08:16 - №38 Киев - Запорожье
12:20 - №223 Запорожье - Львов
14:00 - №227 Запорожье - Ковель
14:45 - №004 Запорожье - Ужгород
16:05 - №068 Запорожье - Львов
16:05 - №088 Запорожье - Ковель
21:38 - №038 Запорожье - Киев
22:26 - №070 Львов - Запорожье
Эвакуационные поезда из Днепра
05:00 - №38 Киев - Запорожье
06:23 - №796 Днепр - Харьков
12:00 - №201 Днепр - Львов
14:00 - №732 Днепр - Львов
15:00 - №212 Днепр - Трускавец
16:39 - №6 Запорожье - Ужгород
Эвакуационные поезда из Кривого Рога
10:30 - №915/916 Кривой Рог - Хелм
14:00 - №222/221 Кривой Рог - Львов
19:08 - №229/230 Кривой Рог - Ужгород
20:00 - №206/205 Кривой Рог - Чоп
Эвакуационные поезда из Одессы
22:32 - №238/237 Одесса - Ужгород
Эвакуационные электрички
- на участке Харьков - Полтава - Кременчуг
- из Харькова во Львов с пересадкой по Виннице
- из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву
Точные графики будут определены непосредственно на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.
Международные эвакуационные рейсы
№950 Львов - Хрубешув в 00:01
№7603/7604 Львов - Пшемысль в 00:40
№7605/7606 Львов - Пшемысль в 05:27
№952 Львов - Хрубешув в 07:10
№35/36 Львов - Пшемысль в 07:10
№7607/7608 Львов - Пшемысль в 08:52
№908/907 Днепр - Хелм в 08:00
№7614/7615 Кривой Рог - Хелм в 10:30
№911/912 Днепр - Хелм в 10: 30
№902/901 Запорожье - Хелм в 11:00
№7609/7610 Львов - Пшемысль в 12:12
№7616/7617 Львов - Хелм в 14:00
№7611/7612 Львов - Пшемысль в 15:40
№67/68 Киев - Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм)
№7601/7602 Львов - Пшемысль в 19:55
№7618/7619 Львов - Хелм в 20:30
№7620/7621 Львов - Хелм в 23:55
Со станции Чоп до станции Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.
Как сообщал УНИАН, за 10 дней "Укрзализныця" эвакуировала 1 500 000 украинцев.