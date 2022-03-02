Компания продолжает эвакуацию населения из городов в зоне боевых действий.

Укрзализныця" назначает дополнительные эвакуационные рейсы из Харькова и Киева.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укрзализныця" назначает дополнительный рейс Интерсити+ "Дарница-Харьков" отправлением в 14:00.

Со ст. Киев-Пассажирский в 16:41 отправится дополнительный эвакуационный рейс 747 "Киев-Тернополь".

"Укрзализныця" назначает дополнительный эвакуационный рейс Интерсити+ из Харькова в Тернополь. Отправка поезда в 20:30, следите за объявлениями по вокзалу", - говорится в сообщении.