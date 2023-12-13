Поезд будет отправляться из Киева 22, 24, 28, 30 декабря и 1, 2, 5, 7 января в 14:58 и прибывать во Львов в 20:56.

"Укрзализныця" назначает на пиковые даты зимнего сезона новый "Интерсити+" № 741/742 Киев - Львов. На маршруте будет курсировать двухэтажный электропоезд Skoda.

Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, поезд будет отправляться из Киева 22, 24, 28, 30 декабря и 1, 2, 5, 7 января в 14:58 и прибывать во Львов в 20:56.

Обратно, из Львова, поезд будет отправляться 23, 25, 29, 31 декабря и 2, 3, 6, 8 января в 8:05 и прибывать в Киев в 14:10. в этом направлении также согласована удобная пересадка по Львову с варшавского рейса через Рава-Русскую.

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На время назначения электропоезда Skoda во Львов, в Черкассы маршрутом №729/730 будет курсировать поезд из сидячих вагонов с измененным графиком.

Кроме того, также назначен дополнительный поезд №159/160 Киев - Трускавец (через Львов). Он будет отправляться из Киева 23 и 29 декабря в 10:24 и прибывать в Трускавец в 19:35. в обратном направлении, из Трускавца, поезд будет отправляться 23 и 29 декабря в 8:26 и прибывать в Киев в 18:44.

Билеты на ближайшие даты уже доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" - последние новости

12 декабря сообщалось, что поезд Чоп-Вена начал свое курсирование. Тогда в первый рейс отправились 120 пассажиров. Этот поезд был подстроен под график поезда со спальными вагонами, который стартует из столицы.

Позже стало известно, что из-за поломки подвижного состава словацких железных дорог поезд №960/961 Кошице-Мукачево-Кошице 13 декабря не будет курсировать.

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