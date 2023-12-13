Следующие рейсы заберут всех пассажиров с билетами на отмененный поезд.

Через поломку подвижного состава словацких железных дорог поезд №960/961 Кошице — Мукачево — Кошице сегодня не будет курсировать. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

Однако следующие рейсы №962 Кошице (11:46) — Мукачево (16:53) и №963 Мукачево (18:16) - Кошице (21: 33) заберут всех пассажиров с билетами на отмененный поезд.

Международные рейсы "Укрзализныци" - последние новости

"Укрзализныця" показала новый график движения поездов на 2024 год. Согласно ему, назначается 14 новых рейсов: 11 внутренних и три международных.

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С 10 декабря 2023 года "Укрзализныця" повысила цены на пассажирские билеты - начали действовать новые тарифы с введением нового графика движения на международных рейсах. В компании пояснили, что это решение позволит обновить парк вагонов и уменьшит общие убытки от пассажирских перевозок.

12 декабря стало известно, что поезд Чоп - Вена начал курсирование. Тогда в первый рейс отправились 120 пассажиров. Отмечается, что этот поезд подстроили под график поезда со спальными вагонами, который стартует из столицы.

Таким образом ночную часть путешествия за границу до станции Чоп пассажиры преодолевают в спальных вагонах, а днем следуют маршрутом "Чоп – Будапешт – Вена" в сидячих вагонах венгерской железной дороги 1 или 2 класса.

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