Компания "Укрзализныця" пополняет составы поездов дополнительными вагонами в предновогодний период. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram.
"Чтобы обеспечить спрос пассажиров на поездки в праздники, добавляем 52 вагона к поездам по всей стране, в частности сразу 5 вагонов в состав поезда № 79/80 Львов - Киев - Днепр", - говорится в сообщении.
Дополнительные вагоны, которые также добавлены в состав поездов:
- № 81/82 Киев - Ужгород;
- № 95/96 Киев - Рахов;
- № 39/40 Запорожье - Солотвино;
- № 127/128 Запорожье - Львов;
- № 121/122 Николаев - Киев и других.
Отмечается, что вместе это обеспечит около 4 тысяч дополнительных мест в обоих направлениях для пассажиров по всей стране.
Кроме того, в этот период железная дорога обеспечивает пиковые перевозки и для организованных детских групп. До Нового года (включая 31 декабря) поездами воспользуется почти 7 тысяч пассажиров этой категории.
"Укрзализныця" - последние новости
В новом графике движения на 2024-2025 года некоторые поезда "Укрзализныци" стали флагманскими. Пассажиры теперь смогут увидеть в приложении, какие поезда имеют новые и модернизированные вагоны.
УЗ также назначила беспересадочные вагоны по долгожданному маршруту Чернигов - Рахов, которым можно воспользоваться уже в декабре.