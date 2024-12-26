Вместе это обеспечит около 4 тысяч дополнительных мест в обоих направлениях для пассажиров.

Компания "Укрзализныця" пополняет составы поездов дополнительными вагонами в предновогодний период. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram.

"Чтобы обеспечить спрос пассажиров на поездки в праздники, добавляем 52 вагона к поездам по всей стране, в частности сразу 5 вагонов в состав поезда № 79/80 Львов - Киев - Днепр", - говорится в сообщении.

Дополнительные вагоны, которые также добавлены в состав поездов:

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№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 95/96 Киев - Рахов;

№ 39/40 Запорожье - Солотвино;

№ 127/128 Запорожье - Львов;

№ 121/122 Николаев - Киев и других.

Отмечается, что вместе это обеспечит около 4 тысяч дополнительных мест в обоих направлениях для пассажиров по всей стране.

Кроме того, в этот период железная дорога обеспечивает пиковые перевозки и для организованных детских групп. До Нового года (включая 31 декабря) поездами воспользуется почти 7 тысяч пассажиров этой категории.

"Укрзализныця" - последние новости

В новом графике движения на 2024-2025 года некоторые поезда "Укрзализныци" стали флагманскими. Пассажиры теперь смогут увидеть в приложении, какие поезда имеют новые и модернизированные вагоны.

УЗ также назначила беспересадочные вагоны по долгожданному маршруту Чернигов - Рахов, которым можно воспользоваться уже в декабре.

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