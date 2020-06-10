Кабмин сократил количество членов правления "Укрзализныци"

Отмечается, что установление численности правления в количестве шести человек будет способствовать улучшению бизнес-процессов, перераспределения функций и направлений работы.

Кабинет министров Украины в ходе сегодняшнего заседания уменьшил количество членов правления акционерной компании "Укрзализныця" с 8 до 6 человек, включая председателя правления.

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Как передает корреспондент УНИАН, решение было принято без обсуждения.

В пояснительной записке к документу отмечается, что проектом указа предусматривается внесение изменения в постановление Кабинета министров Украины от 7 октября 2015 года № 815 "О некоторых вопросах правления акционерного общества "Укpaинcкaя железная дорога", путем установления численности правления в количестве шести человек, в том числе председатель правления.

Отмечается, что согласно пункту 113 Устава "Укрзализныци", заседание правления считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей всего состава правления.

"Решения принимаются, если за них проголосовало более половины членов правления, присутствующих на заседаниях. Согласно постановлению Кабинета министров № 815, численность правления "Укрзализныци" составляет восемь человек, в том числе председатель правления. Сейчас общим собранием компании включены в состав правления пять членов, а также на одного человека возложено исполнение обязанностей члена правления, следовательно, кворум в соответствии с пунктом 113 Устава, составляет шесть человек", - говорится в документе.

Отмечается, что определение количества членов правления, присутствие которых необходимо для правомочности заседания правления: не от фактического состава правления (шесть человек), а от установленной численности (восемь человек), существенно осложняет функционирование исполнительного органа "Укрзализныци".

Отмечается, что установление численности правления в количестве шести человек будет способствовать улучшению бизнес-процессов, перераспределения функций и направлений работы, что в свою очередь приведет, в том числе, и к оптимизации фонда оплаты труда, а также уменьшит юридические риски, связанные с тем, что в случае невозможности хотя бы одного члена правления принять участие в заседании, оно не будет считаться правомочным.

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