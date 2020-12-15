Компания планирует внедрить в следующем году рыночную модели заказа транспортных услуг, при которой государство и местные власти оплачивают перевозчикам стоимость социально значимых маршрутов.

Акционерная компания "Укрзализныця" в 2021 году планирует получить 9 миллиардов гривень дохода от пассажирских перевозок и в среднесрочной перспективе планирует сделать пассажирские перевозки безубыточными.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" со ссылкой на и.о. члена правления компании, директора филиала "Пассажирская компания" Александра Перцовского.

По его словам, в среднесрочной перспективе пассажирские перевозки по железной дороге могут и должны стать безубыточными. В 2021 году, согласно финплану АО "Укрзализныця", пассажирский бизнес должен сгенерировать 9 миллиардов гривень доходов.

Он также сообщил, что такого результата компания достигнет не только за счет оптимизации расходов и коммерческих доходов, а и благодаря внедрению Public Service Obligation (PSO) - рыночной модели заказа транспортных услуг, при которой государство и местные власти оплачивают перевозчикам стоимость социально значимых маршрутов.

"Моя задача - разработать совместно с парламентариями и представителями государственных и местных органов власти эффективный механизм РSО. Это не о бюджетных «подачках» или субсидировании, а о заказе на конкурсной основе услуг по перевозке пассажиров. Сейчас, к сожалению, мы ежегодно имеем долги в сотни миллионов за перевозку льготных категорий", - цитирует пресс-служба слова Перцовского.

Он уточнил, что такой механизм будет прописан в новом законе "О железнодорожном транспорте".

По словам Перцовского, сегодня "Укрзализныце" важно определить организатора тендера - сторону, которая устанавливает, какие маршруты являются социально важными, на какой срок будут проводиться такие закупки, и бюджеты каких уровней будут использоваться для покрытия расходов.

"Параллельно мы общаемся с Запорожской и Днепропетровской ОГА и депутатами местных советов, чтобы провести там пилотный проект с использованием PSO. Под них мы привлечем кредиты ЕИБ и ЕБРР, в которых есть программы, рассчитанные на развитие местного транспорта. За эти средства обновим подвижной парк. Надеемся, что население увидит экономический эффект", - отметил он.

Что этому предшествовало

"Укрзализныця" в проект своего финансового плана на 2021 год заложила постепенный рост тарифа на пассажирские перевозки - на 2% ежемесячно, начиная с марта.

Справка УНИАН

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.

По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец