Затратная политика Укрзализныци неэффективна из-за "слияния" рентабельных и нерентабельных направлений работы.

Грузовые тарифы "Укрзализныци", пересчитанные в долларах, уже на 25-60% превышают уровень 2019-2021 гг. Это тарифное давление со стороны УЗ стало серьезной преградой для восстановления производства во многих отраслях. Поэтому для стимулирования развития промышленности и аграрной отрасли компании следует пересмотреть финансовую политику, сократить расходы и снизить тарифы на грузовые перевозки. Об этом написала исполнительный директор Национальной Ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ) Ксения Оринчак.

"Укрзализныця" мотивирует необходимость унификации тарифов убыточностью перевозок отдельных грузов. Однако это является манипуляцией со стороны руководства, направленной на перекладывание расходов из-за неэффективности компании на грузовладельцев. Убыточность грузов возникает из-за постоянного роста расходов компании, большинство из которых не имеют отношения к конкретному грузу. Ведь все расходы компании, в частности на грузовые и пассажирские перевозки, содержание путей, вокзалов, малодеятельных станций, ремонты пассажирских вагонов, депо и административные расходы, сливаются в один общий фонд", - пояснила эксперт.

По ее словам, в первой половине 2024 года доход от грузовых перевозок составил 43 млрд грн, что на 17% больше (+6,5 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда порты были закрыты. Это позволило "Укрзализныце" получить прибыль в размере 3,1 млрд грн в первой половине 2024 года, хотя за тот же период 2023 года прибыль составляла 4,8 млрд грн.

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"Эта ситуация свидетельствует о том, что расходы УЗ растут быстрее ее доходов, что является тревожным сигналом и требует немедленного пересмотра расходной политики. Руководству УЗ в нынешних реалиях стоит изменить подход к управлению, отказавшись от стратегии, которая заключается в постоянном повышении тарифов для покрытия расходов. Вместо этого следует сосредоточиться на повышении операционной эффективности и оптимизации расходов", - отметила Оринчак.

Она также подчеркнула, что "Укрзализныця" имеет возможность постепенно снизить грузовые тарифы в 2024-2025 гг. на 15%, сохраняя при этом рентабельность и прибыльность.

"Это поможет восстановлению конкурентоспособности УЗ и расширению грузовой базы за счет возвращения на железную дорогу грузов из сегмента автоперевозок. На более глобальном уровне снижение грузовых тарифов будет способствовать восстановлению конкурентоспособности украинских экспортеров, уменьшению финансовой нагрузки на бизнес и стабилизации украинской экономики в целом", - резюмировала эксперт.