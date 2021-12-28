Авиакомпанию не удовлетворило то, что из-за неблагоприятных погодных условий в Черновцах приходилось отменять рейсы.

Украинская авиакомпания Air Ocean Airlines отменила рейс Киев – Черновцы до конца осенне-зимней навигации.

Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика в Facebook.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые в последнее время периодически возникают в Черновцах и в дальнейшем приводят к задержке или отмене рейсов, авиакомпанией принято решение приостановить полеты по данному направлению до конца осенне-зимней навигации", – говорится в сообщении.

Читайте такжеСтало известно, куда украинцы собираются ехать на новогодние праздникиНапомним, 27 декабря в международном аэропорту "Одесса" из-за непогоды отменили несколько рейсов.

Ранее стало известно, что авиакомпании по всему миру отменили несколько тысяч рейсов из-за распространения COVID-19 в дни, когда римско-католическая церковь и большинство протестантских церквей, а также большинство православных церквей мира праздновали Рождество.

По данным журналистов, причиной отмены или переноса рейсов, пишет издание, стало распространение нового штамма коронавируса "Омикрон", поскольку пилоты, члены экипажа и другие сотрудники авиакомпаний оказались на карантине.

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