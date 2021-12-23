При въезде украинцы должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста вместе с сертификатом о вакцинации или выздоровлении от COVID-19.

Чехия изменила правила въезда для украинских граждан.

Об этом говорится в сообщении на портале "Советы путешествующим от консульской службы МИД".

"С 27 декабря иностранцы, не имеющие разрешения на постоянное проживание в Чехии, должны при въезде в Чешскую Республику предъявить отрицательный результат ПЦР-теста. Отрицательный результат теста не должны предъявлять лица, которые имеют третью дозу вакцинации сертифицированными вакцинами, дети до 12 лет, а также дети от 12 до 18 лет, которые прошли полный курс вакцинации (2 дозы)", - говорится в сообщении.

При этом для иностранцев, имеющих разрешение на постоянное проживание в Чехии, это правило начнет действовать с 3 января.

Въезд в Чехию разрешен украинцам, которые прошли полный курс прививок вакциной, сертифицированной Европейским агентством по лекарственным средствам, а именно: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield - при условии, что после вакцинации второй дозой прошло не менее 14 дней.

Читайте такжеЕвропа уже второе Рождество встречает на карантине из-за COVID-19: где усилили ограниченияПодтвердить вакцинацию во время пограничного контроля нужно украинским международным ковид-сертификатом, сформированным в мобильном приложении "Дия" (с QR кодом), его бумажным аналогом (с QR кодом) или сертификатом, выданным в стране ЕС.

Кроме того, въезд разрешен украинцам, которые имеют справку о выздоровлении от COVID-19, оформленную в приложении или на портале "Дия", при условии, что со времени первого положительного теста прошло не меньше 11 дней и не более 180 дней.

Перед въездом в Чехию нужно в обязательном порядке заполнить въездной формуляр по ссылке: https://plf.uzis.cz/. Полученное на e-mail подтверждение о заполнении формуляра (распечатанное или сохраненное на мобильном устройстве) следует предъявить во время пограничного контроля.

Обязательным условием для безвизовой поездки также является наличие медицинского страхования на срок поездки.

Как сообщал УНИАН, 25 августа Чехия открыла границы для граждан Украины, полностью привитых от коронавирусной инфекции.

УНИАН также писал о лучших местах в Европе для встречи Нового года 2022. В первую десятку вошла и чешская Прага.

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