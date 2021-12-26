Из-за нового штамма COVID-19 члены экипажа самолетов оказались на карантине, узнали журналисты.

Авиакомпании по всему миру отменили несколько тысяч рейсов из-за распространения COVID-19 в дни, когда римско-католическая церковь и большинство протестантских церквей, а также большинство православных церквей мира празднуют Рождество.

Об отмене рейсов сообщает "Радио Свобода".

Причиной отмены или переноса рейсов, пишет издание, стало распространение нового штамма коронавирус "Омикрон", поэтому пилоты, члены экипажей и другие сотрудники авиакомпаний оказались на карантине.

По данным сайта отслеживания полетов FlightAware.com 25 декабря во всем мире были отменены 2 тыс. 856 авиарейсов, более девяти тысяч – отложены, 26 декабря – более двух тысяч рейсов отменены, более чем 4,5 тысячи – отложены.

Читайте такжеСтало известно, куда украинцы собираются ехать на новогодние праздникиЗначительное количество рейсов отменили или отложили в США.

Отмена перелетов негативно повлияла на людей, которые путешествовали авиатранспортом, чтобы провести время с близкими. Миллионы американцев запланировали поездки после того, как представители сферы здравоохранения страны заявили, что полностью вакцинированные люди могут совершать поездки.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус накануне праздников призвал к осторожности ввиду чрезвычайно быстрое распространение коронавирусного штамма "Омикрон" и предложил "отменить, или отложить" празднование Рождества и зимних праздников.

Напомним, пандемия коронавируса началась в марте 2020 года. Сперва международное сообщение было прекращено, а затем постепенно начало восстанавливаться.

26 ноября ВОЗ квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, получивший название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые обнаружили в начале ноября на юге Африки.

14 декабря в ВОЗ заявили, что штамм "Омикрон" быстрыми темпами захватывает мир. Этот вариант коронавирус обнаружили уже в 77 странах.

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