Сейчас Сейшельские Острова пускают иностранных туристов при условии наличия отрицательного ПЦР-теста.

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Республики Сейшельские Острова о взаимной отмене визовых требований.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение принято на заседании правительства.

"Одобрить проект соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Сейшельские острова о взаимной отмене визовых требований", – говорится в документе.

Интересные факты о Сейшельских островах

Республика Сейшельские Острова, или коротко Сейшелы, является островным государством в Индийском океане на одноименных островах у восточных берегов Африки к северу от Мадагаскара. С площадью 455 квадратных кильметров и населением 81,5 тысяч человек Сейшелы является наименьшим суверенным государством Африки.

На сегодняшний день основой экономики страны является туризм, ведь Сейшельские острова известны природной красотой окружающих островов, а также особой флорой и фауной.

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Сейшельские Острова имеют субэкваториальный морской климат, а среднегодовая температура воздуха здесь составляет от +26° до +28 °C. Здесь существуют только два сезона: зимний – более сухой и умеренно теплый (май-ноябрь) и летний – влажный жаркий (декабрь-апрель). Сезоны различаются между собой только направлением ветра и количеством осадков.

Условия въезда на Сейшелы в условиях пандемии

Путешественники, включая младенцев и детей, должны иметь сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до полета, а также действительное медицинское страхование для путешествий, которое покрывает, как минимум, изоляцию, карантин и возможное лечение COVID-19.

Перед поездкой иностранцы должны загрузить свои отрицательные результаты ПЦР-тестирования, данные рейса и места проживания на Сейшелах для авторизации учреждения здравоохранения на путешествия через определенную платформу по ссылке.

Посетители должны гарантировать, что бронирование жилья для отдыха осуществлено только в лицензированных учреждениях, которые сертифицированы Управлением здравоохранения Сейшел (перечень по ссылке).

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 17 декабря 2021 года для украинцев открытые границы 160 стран мира.