Это подразделение основатели Uber когда-то называли критическим для будущего компании.

Компания Uber продает свой филиал Advanced Technologies Group, занимающийся разработкой технологии беспилотного управления.

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Об этом сообщает "Экономическая правда".

"Свой филиал по разработке технологии беспилотного управления Uber продает стартапу Aurora Technologies. Это подразделение основатели Uber когда-то называли критическим для будущего компании", - говорится в сообщении

Цель Aurora, компании, которая была создана в 2017 году - сделать "беспилотники" реальностью. В прошлом году эту идею своими инвестициями уже поддержал Amazon.

"За сделку в 4 миллиарда долларов Aurora не будет платить: Uber получит 26% акций Aurora, то есть проинвестирует компанию на 400 миллионов долларов", - подчеркивает издание.

Исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи будет членом правления расширенной Aurora.

В Uber отмечают, что в секторе до сих пор заинтересованы. "Существует не так много технологий с перспективами улучшить человеческую жизнь безопасным, доступным и экологичным транспортом как беспилотные средства передвижения", - комментирует Хосровшахи.

Ранее создание беспилотных технологий было приоритетом компании когда во главе был основатель Трэвис Каланик - он видел в этом также уменьшения расходов. Однако после смертельной аварии в Аризоне в 2018 году программа приостановилась. Также Advanced Technologies Group обвиняли в краже технологий.

С приходом Хосровшахи в 2017 году компания сделала своим фокусом такси и доставку еды.

Капитализацию Aurora оценивают в 10 миллиардов долларов.

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Автор: УНИАН