Впрочем, окончательное решение принимает исключительно водитель, а функции автопилота будут иметь вспомогательный характер.

Tesla обновила программное обеспечение в своих электромобилях - оно позволит системе автопилота считывать знаки ограничения скорости и лучше реагировать на сигналы светофора.

Читайте такжеИлон Маск объявил о крупном обновлении Tesla Autopilot 4D

Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что когда камера обнаружит знак ограничения скорости, автопилот извещать водителя о необходимости соблюдать скоростной режим.

Как усовершенствовали автопилот Tesla

Также добавили функцию специального звукового сигнала при изменении сигнала светофора.

При этом решение принимает исключительно водитель, а функции автопилота пока имеют вспомогательный характер.

Что этому предшествовало

Накануне в США электрокар Tesla Model S на автопилоте влетел в авто копов пока водитель смотрел кино на смартфоне.

Впоследствии оказалось, что в Model S была загружена самая первая версия системы Autopilot, которую ни разу не обновляли.

Водителя электрокара признали виновным сразу по нескольким нарушениям правил дорожного движения штата Северная Каролина, где и произошел этот инцидент.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН