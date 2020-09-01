Tesla обновила программное обеспечение в своих электромобилях / REUTERS
Tesla обновила программное обеспечение в своих электромобилях - оно позволит системе автопилота считывать знаки ограничения скорости и лучше реагировать на сигналы светофора.
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Об этом сообщает The Verge.
Отмечается, что когда камера обнаружит знак ограничения скорости, автопилот извещать водителя о необходимости соблюдать скоростной режим.
Как усовершенствовали автопилот Tesla
Также добавили функцию специального звукового сигнала при изменении сигнала светофора.
При этом решение принимает исключительно водитель, а функции автопилота пока имеют вспомогательный характер.
Что этому предшествовало
- Накануне в США электрокар Tesla Model S на автопилоте влетел в авто копов пока водитель смотрел кино на смартфоне.
- Впоследствии оказалось, что в Model S была загружена самая первая версия системы Autopilot, которую ни разу не обновляли.
- Водителя электрокара признали виновным сразу по нескольким нарушениям правил дорожного движения штата Северная Каролина, где и произошел этот инцидент.
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