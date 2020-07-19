Лоукостер SkyUp отложил возобновление полетов в ряд стран и отменил часть рейсов

Часть направлений полностью отменяют, поскольку они планировались именно на летний сезон.

Авиакомпания SkyUp Airlines заявила об оптмиизацие ранее запланированной летной программы - часть направлений отменяют полностью, а часть, которую планировали запускать на постоянной основе, отложили.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

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Направления, которые будут исключены из летней навигации 2020:

Киев - Майорка - Киев

Киев - Тенерифе - Киев

Киев - Ламеция-Терме - Киев, также рейсы из регионов

Киев - Корфу - Киев

Киев - Закинтос - Киев

Киев - Катания - Киев

Киев - Римини - Киев, также рейсы из регионов

Одесса - Ереван - Одесса

Львов - Батуми - Львов

Запорожье - Батуми - Запорожье

Одесса - Батуми - Одесса

Львов - Ираклион - Львов

Одесса - Ираклион - Одесса

Запорожье - Ираклион - Запорожье

Запорожье - Прага - Запорожье

Киев - Пиза - Киев

Киев - Бари - Киев

Львов - Париж (Бове) - Львов

Харьков - Париж (Бове) - Харьков

Одесса - Тбилиси - Одесса

Харьков - Тбилиси - Харьков

Запорожье - Тель-Авив - Запорожье

В то же время в направлении Болгария отменяются рейсы в Варну, остаются только в Бургас.

Страны, старт полетов в которых откладывается до 15 августа включительно: Греция, Португалия (кроме рейсов Львов - Неаполь - Львов, запланированных на 03.08., 07.08. и 10.08), Испания, Франция, Кипр, Чехия, Армения, Израиль.

"Мы постепенно восстанавливаем чартерные и регулярные перелеты Украины и за границу. Летаем из Киева в Одессу и Запорожье, из Харькова и Львова в Одессу и из Львова в Херсон.

Также выполняем чартерные рейсы в Египет, Турцию и регулярные рейсы в Албании. С 22 июля возобновляем регулярные рейсы в Болгарию, а именно - в Бургас. Будем летать раз в неделю из Харькова и Львова и три раза в неделю из Киева", - добавили в компании.

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