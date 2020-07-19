Лоукостер SkyUp отложил возобновление полетов в ряд стран и отменил часть рейсов
Авиакомпания SkyUp Airlines заявила об оптмиизацие ранее запланированной летной программы - часть направлений отменяют полностью, а часть, которую планировали запускать на постоянной основе, отложили.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
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Направления, которые будут исключены из летней навигации 2020:
- Киев - Майорка - Киев
- Киев - Тенерифе - Киев
- Киев - Ламеция-Терме - Киев, также рейсы из регионов
- Киев - Корфу - Киев
- Киев - Закинтос - Киев
- Киев - Катания - Киев
- Киев - Римини - Киев, также рейсы из регионов
- Одесса - Ереван - Одесса
- Львов - Батуми - Львов
- Запорожье - Батуми - Запорожье
- Одесса - Батуми - Одесса
- Львов - Ираклион - Львов
- Одесса - Ираклион - Одесса
- Запорожье - Ираклион - Запорожье
- Запорожье - Прага - Запорожье
- Киев - Пиза - Киев
- Киев - Бари - Киев
- Львов - Париж (Бове) - Львов
- Харьков - Париж (Бове) - Харьков
- Одесса - Тбилиси - Одесса
- Харьков - Тбилиси - Харьков
- Запорожье - Тель-Авив - Запорожье
В то же время в направлении Болгария отменяются рейсы в Варну, остаются только в Бургас.
Страны, старт полетов в которых откладывается до 15 августа включительно: Греция, Португалия (кроме рейсов Львов - Неаполь - Львов, запланированных на 03.08., 07.08. и 10.08), Испания, Франция, Кипр, Чехия, Армения, Израиль.
"Мы постепенно восстанавливаем чартерные и регулярные перелеты Украины и за границу. Летаем из Киева в Одессу и Запорожье, из Харькова и Львова в Одессу и из Львова в Херсон.
Также выполняем чартерные рейсы в Египет, Турцию и регулярные рейсы в Албании. С 22 июля возобновляем регулярные рейсы в Болгарию, а именно - в Бургас. Будем летать раз в неделю из Харькова и Львова и три раза в неделю из Киева", - добавили в компании.
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