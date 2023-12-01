Как ни странно, речь идет вовсе не об Ужгороде и даже не о Львове.

"Борисполь" станет первым гражданским аэропортом, который откроют для полетов, как только для этого сложатся необходимые условия. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига на встрече с иностранными послами, состоявшейся на территории аэропорта.

Как сообщает пресс-служба ОП, выступая на встрече, Сибига рассказал, что аэропорт "Борисполь" стал первым объектом, который пришлось закрыть из-за полномасштабного российского вторжения в Украину. Но именно он также будет первым объектом, который откроют, как только позволит ситуация с безопасностью.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак уточнил, что последний пассажирский самолет вылетел из "Борисполя" в 3 часа ночи 24 февраля 2022 года. Чиновник выразил убеждение, что вскоре аэропорт снова сможет обслуживать авиарейсы.

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"Это возвращение к элементам мира возможно потому, что Украина стала сильнее. Теперь мы способны обеспечить безопасность этого объекта. Благодаря нашим Силам обороны и нашим друзьям – вашим странам. И я уверен: символические посадочные талоны, которые вы получили на входе, скоро станут настоящими", - сказал он, обращаясь к иностранным послам.

Восстановление авиаперелетов в Украине - что известно

Как писал УНИАН, в мае министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя прогноз Евроконтроля об ограничении полетов над Украиной до 2029 года, заявил, что львовский аэропорт мог бы возобновить полеты, если бы Украина получила истребители F-16.

Также ранее звучали предложения возобновить работу аэропорта в Ужгороде, где самолеты взлетают сразу в воздушное пространство Словакии и из него же идут на посадку. Но местные власти заверили, что до завершения войны о полетах гражданской авиации нечего и думать.

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