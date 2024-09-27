Система тарифообразования "Укрзализныци" должна быть пересмотрена, и рассчитываться на основе предоставленных услуг.

Существующая система тарифообразования в "Укрзализныце", основанная на определении классов грузов, уже давно устарела, и ее следует пересмотреть. Новая система должна быть разработана на основе объемов услуг, которые были предоставлены, и быть экономически обоснованной.

Об этом заявил глава Федерации металлургов Украины (ФМУ) Сергей Беленький, комментируя заявление УЗ о необходимости "гармонизировать" тарифы на грузовые перевозки.

"В разработке новой системы тарифообразования должен быть четкий, аргументированный подход, который исходит из реальных затрат, которые несут перевозчики. Для каждой отрасли эти расходы разные. Для зерновиков, например, это формирование эшелонов на разных станциях по вагонам, то есть эшелон формируется постепенно. Для химиков, металлургов - это формирование целого эшелона на предприятии и прямая доставка грузов в порт или до границы. То есть затраты разные. И исходя из этого, следует формировать тариф. Ведь абсурдно требовать уплаты средств за те услуги, которые предприятия не получают", - подчеркнул Беленький.

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Он отметил, что лучшим вариантом является тот, что используют в соседних европейских странах, когда есть базовая ставка, а к ней уже добавляются коэффициенты в зависимости от предоставляемых услуг - например, за использование промежуточных или сортировочных станций, а также с учетом сезонности грузоперевозок.

"В требованиях Евросоюза четко указано: тарифы естественных монополий должны быть экономически обоснованы. И если стоимость и количество услуг разные, то соответственно, и тарифы для различных грузов должны быть разными. То, что сейчас предлагает "Укрзализныця" под названием "гармонизация", не соответствует никакой логике. Ведь при таком подходе целые отрасли, которые вынуждены пользоваться услугами монополиста, будут платить за услуги, которыми не пользуются. Поэтому мы, металлурги, вместе с другими отраслями, призываем системно подойти к решению вопросов тарификации грузовых перевозок", - резюмировал Беленький.

Напомним, "Укрзализныця" подала в правительство план "гармонизации" тарифов на перевозки: если его примут, стоимость перевозки стройматериалов вырастет на 52%, руды и угля - на 7%, возврат пустых вагонов - на 67%.

В свою очередь президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий заявил, что если УЗ повысит тарифы на грузовые перевозки, цена на строительные материалы вырастет, а о скидках придется забыть.