Немецкий концерн не поставит в РФ 9 из 13 поездов.

Россия не получит 9 из 13 поездов "Сапсан": они могут уйти в Казахстан или Украину.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Данные поезда производит немецкая компания Siemens, которая покинула РФ.

У немцев остался контракт с компанией "Российские железные дороги" на поставку 13 составов стоимостью 1,1 млрд евро, четыре из которых были поставлены.

Оставшиеся поезда решено достроить и, по информации Deutche Welle, предложить Казахстану или Украине.

Таким образом РЖД лишилась поставок и сервисного обслуживания высокоскоростных поездов, которые с конца 2009 года курсируют по самому престижному в стране маршруту Москва - Санкт-Петербург.

Как писал УНИАН, немецкая компания Siemens объявила о выходе с российского рынка. Прибыли компании упали, а риски из-за антироссийских санкций увеличились.

Ранее сообщалось, что Deutsche Bahn займется пассажирскими перевозками в Украине с 2022 года.

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