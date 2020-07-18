Также у съездов с моста специалисты переустанавливают инженерные сети и монтируют новые опоры освещения.

В Киеве начали асфальтировать Шулявский путепровод, который уже более года находится на реконструкции.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook и опубликовал видео о том, как проходят работы.

«На Шулявском путепроводе начали масштабное асфальтирование. Основные работы дорожники осуществляют в выходные, чтобы создавать меньше неудобств для жителей столицы», - отметил Кличко.

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По его словам, кроме укладки верхних слоев асфальта на путепроводе, у съездов с него переустанавливают инженерные сети, монтируют новые опоры освещения, упорядочивают подземный пешеходный переход.

Также обустроят прилегающую территорию.

Как сообщал УНИАН, реконструкция Шулявского моста началась весной 2019 года.

Автомобильное движение по мосту было возобновлено в конце декабря 2019 года. Продолжаются работы по обустройству съездов.

Общая стоимость реконструкции развязки в начале работ составляла 830,12 млн грн, продолжительность строительства - 17 месяцев. Позже власти Киева заявили о росте стоимости проекта из-за значительных изменений в проектных решениях.

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