В частности, в список попал BMW 5 Series 2019 года.

Покупка автомобиля – дело не из легких, ведь она может нанести огромный удар по кошельку и бюджету. И есть несколько авто из высшего сегмента, которые лучше покупать подержанными, пишет GOBankingRates.

Сейчас, по данным Kelley Blue Book, средняя стоимость нового автомобиля на американском рынке составляет около $48 000. Это на $6 000 больше, чем два года назад, и на $10 000 больше, чем в конце 2020 года.

Поэтому если вы рассматриваете возможность покупки роскошного автомобиля, возможно, вам стоит пойти другим путем и выбрать подержанное авто. Есть пять роскошных автомобилей, которые лучше покупать подержанными.

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Genesis G70 2020 года

Средняя цена в США: $23 156

Автомобильная команда U.S. News пишет, что G70 имеет спортивную и отзывчивую управляемость для тех, кто ценит производительность.

BMW 5 Series 2019 года

Средняя цена в США: $20 659

Его сбалансированная езда и плавное управление делают это авто идеальным как для поездок на работу, так и для длительных путешествий.

Audi Q7 2019 года

Средняя цена в США: $22 978

Известный своей комфортной ездой и способной управляемостью, Q7 идеально подходит для семей, которые ищут изысканное авто и универсальные характеристики.

Volvo XC40 2019 года

Средняя цена в США: $19 455

Этот автомобиль имеет просторный салон, двигатель мощностью до 248 лошадиных сил и также может быть оснащен полным приводом.

Его резвые характеристики идеально подходят для езды по городу и загородных поездок. А компактный дизайн и отзывчивая управляемость этого авто делают его практичным выбором.

BMW 2 Series 2019 года

Средняя цена в США: $19 459

BMW 2 Series обеспечивает захватывающий и плавный опыт вождения как в кузове купе, так и в кабриолете.

Авто, которые чаще всего продаются после ДТП

Эксперты проанализировали рынок в Великобритании и выделили 10 автомобилей, которые чаще всего продаются после ДТП.

Чаще всего на дорогах Великобритании в 2024 году в ДТП попадал кроссовый BMW X5. Более половины автомобилей этой модели, выставленных на продажу, имели повреждения.

На второй строчке оказался универсал Dacia Logan MCV. 37,5% этих авто на вторичном рынке были с повреждениями.

Тройку антилидеров замыкает Peugeot 108. 36,09% компактных авто, которые были выставлены на продажу за последние 12 месяцев, имели повреждения.

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