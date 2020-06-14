На украинско-польской границе "Шегини" уменьшились очереди

После прохождения пограничных процедур люди застревают перед польским пунктом пропуска.

По состоянию на 18.00 количество людей, ожидающих пересечения украинско-польской границы в пункте пропуска «Шегини», уменьшилось.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что с украинской стороны в настоящее время нет ограничений, связанных с карантином для граждан, следующих за границу.

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«А Государственная пограничная служба делает все возможное, чтобы обеспечить бесперебойный пропуск граждан через государственную границу, в том числе и в пешем пункте пропуска «Шегини», что на границе с Польшей. В настоящее время пограничники здесь оформляют около 70 человек в час и более 3 тысяч в сутки», - указано в сообщении.

Как пояснили в ГПСУ, однако после прохождения пограничного оформления люди застревают перед польским пунктом пропуска «Медика», где в связи с карантином контрольные процедуры польской стороной проводятся значительно медленнее.

Сотрудники Госпогранслужбы постоянно информируют польских коллег и обращаются с просьбой ускорить оформление лиц, следующих в Польшу.

Только сегодня со стороны украинских пограничников было почти десять таких обращений, добавили в ведомстве.

«Для того чтобы люди могли отдохнуть и пересечь границу должным образом, в настоящее время Государственной пограничной службой и всеми смежными службами, в частности ГСЧС, проводятся все необходимые мероприятия - развернуты каркасные палатки от солнца и дождя, обеспечена доставка питьевой воды, а также установлены скамейки. Проводится разъяснительная работа с путешественниками по соблюдению социальной дистанции и санитарных норм», - подытожили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, утром ГПСУ информировала, что в пункте пропуска "Шегини» собралось около 400 человек, которые ожидают пересечения границы с Польшей. Люди жаловались, что время ожидания в пункте пропуска составляет до 10 часов без соблюдения социальной дистанции и без возможности решения элементарных санитарно-гигиенических проблем.

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