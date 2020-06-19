"Укрпошта" возобновила международную доставку пассажирскими самолетами

Сейчас почтовые отправления будут перевозиться 5 раз в неделю рейсами Lufthansa и 3 раза в неделю рейсами KLM.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" возобновил международную доставку посылок пассажирскими авиарейсами компаний Lufthansa и KLM.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

В "Укрпоште" подчеркнули, что обе компании стали первыми с марта (когда Кабмин принял решение прекратить международное пассажирское авиасообщение), чьи авиарейсы использовал украинский оператор почтовой связи для доставки посылок в другие страны.

В частности, немецкая авиакомпания Lufthansa доставляет отправления "Укрпошты" из Украины в Германию, откуда они будут направлены в другие страны Европы, Южной Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, США, Китай, Японию; нидерландская KLM – из Украины в Нидерланды, откуда посылки будут направлены в ЮАР, ОАЭ, Новую Зеландию, Австралию, Колумбию, Перу, Панаму и ряд других стран.

Согласно сообщению, сейчас почтовые отправления будут перевозиться 5 раз в неделю рейсами Lufthansa и 3 раза в неделю рейсами KLM.

Авиакомпания KLM доставляет посылки "Укрпошты" в Нидерланды, а оттуда - в ЮАР, ОАЭ, Новую Зеландию, Австралию, Колумбию, Перу, Панаму и других стран.

Как сообщал УНИАН, "Укрпошта" за два месяца карантина (с 17 марта по 17 мая) перевезла за границу более 500 тонн отправлений микро-, малого и среднего бизнеса Украины на сумму более 40 миллионов долларов.

17 марта правительство закрыло международное регулярное пассажирское сообщение, что заставило "Укрпошту" отказаться от доставки посылок пассажирскими авиарейсами.

Справка УНИАН. "Укрпошта" - национальный почтовый оператор, имеющий крупнейшую сеть в Украине – 11 тысяч отделений.

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