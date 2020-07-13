СЕТАМ продал «с молотка» 20 арестованных самолетов

Прирост цены в процессе конкуренции на торгах составил от 13,4% до 228%

Государственное предприятие «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ, онлайн-аукцион OpenMarket) продало 20 арестованных самолетов за 2 млн 630 тыс. 848 грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции на своем официальном веб-сайте.

В частности, были проданы «кукурузники», легкомоторные и реактивные воздушные суда.

Согласно сообщению, прирост цены в процессе конкуренции на торгах составил от 13,4% до 228%.

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По словам генерального директора СЕТАМ Александра Мамро, вырученные средства пойдут на погашение задолженности по зарплатам работникам авиапредприятия, чьи самолеты были выставлены на продажу.

«Вырученные средства позволят полностью рассчитаться с работниками по зарплате. Остальное пойдет на погашение других финансовых обязательств должника», - отметил Мамро.

Справка УНИАН. СЕТАМ с 2014 года реализует через онлайн-аукционы имущество, арестованное Государственной исполнительной службой Украины. В 2017 году предприятие изменило название электронной площадки на OpenMarket.

Как сообщал УНИАН, 23 июня 2020 года Министерство юстиции Украины утвердило в должности генерального директора государственного предприятия "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ, онлайн-аукцион OpenMarket) Александра Мамро, который с марта исполнял обязанности главы данного предприятия.

7 июля 2020 года была обнародована информация о том, что СЕТАМ продает 26 арестованных самолетов по общей стартовой цене 2 млн 465 тыс. 496 грн.

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