СЕТАМ «пустит с молотка» 26 арестованных самолетов

Цены за каждый отдельный самолет стартуют от 55 тысяч гривень.

Государственное предприятие «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ, онлайн-аукцион OpenMarket) продает 26 арестованных самолетов по общей стартовой цене 2 млн 465 тыс. 496 грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы госпредприятия.

Самолеты PZL-104 «Вильга 35А», АН-2Т и реактивные Л-29 выставлены на продажу в связи с долгами авиапредприятия, владевшего этими самолетами, в размере 2,2 млн грн, из которых 1,6 млн грн - это долг по заработной плате.

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В сообщении СЕТАМ не указано, о каком именно предприятии идет речь.

Генеральный директор СЕТАМ Александр Мамро сообщил, что вырученные от продажи средства помогут рассчитаться с работниками предприятия.

«Средства от продажи самолетов помогут полностью рассчитаться за долги по заработной плате перед 41 работником. Остальные деньги пойдут на погашение других финансовых обязательств предприятия и на его развитие», - цитирует пресс-служба его слова.

Согласно сообщению, цены за каждый отдельный самолет стартуют с 55 тыс. 527 грн.

Аукционы состоятся 8-9 июля 2020 года.

Справка УНИАН. СЕТАМ с 2014 года реализует через онлайн-аукционы имущество, арестованное Государственной исполнительной службой Украины. В 2017 году предприятие изменило название электронной площадки на OpenMarket.

Как сообщал УНИАН, 23 июня 2020 года Министерство юстиции Украины утвердило в должности генерального директора государственного предприятия "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ, онлайн-аукцион OpenMarket) Александра Мамро, который с марта исполнял обязанности главы данного предприятия.

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