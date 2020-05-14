В Украине могут одновременно восстановить внутреннее и международное авиасообщение – Криклий

Министр подчеркнул, что одни внутренние перевозки не дадут необходимого трафика.

Украинские авиаперевозчики не видят смысла восстанавливать авиасообщение поэтапно, поэтому в Украине могут одновременно восстановить и внутреннее, и международное авиасообщение.

Об этом в эфире Сниданка с 1+1 рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает ТСН.

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По его словам, ведомство вместе с национальными перевозчиками обсуждает возможности возобновления авиаперелетов.

"Вчера делали большую встречу с национальными авиаперевозчиками. Останавливаемся на том, если открывать (авиаперелеты — Ред.), то одновременно. Фактически внутренние перевозчики работали по модели хаба: для того, чтобы подвезти, и привлекались для международных перевозок", - рассказал Криклий.

Министр подчеркнул, что одни внутренние перевозки не дадут необходимого трафика. Именно поэтому перевозчики не видят смысла восстанавливать авиасообщение поэтапно.

Ранее Криклий рассказал о намерениях изменить модель общественного транспорта в Украине.