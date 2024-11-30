В результате атак РФ - пострадали по меньшей мере 15 гражданских аэропортов

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине сейчас невозможно даже частично открыть воздушное пространство из-за ситуации с безопасностью в стране. По его словам, именно поэтому важно развивать альтернативные маршруты доставки грузов и перевозки пассажиров.

"Мы провели оценку рисков и определили потребность в силах и средствах противовоздушной обороны для частичного открытия воздушного пространства. Ключевыми для этого решения остаются вопросы безопасности и военной ситуации. Именно поэтому нам важно развивать альтернативные маршруты доставки грузов и перемещения пассажиров. Речь идет о сухопутной границе, автомобильном и железнодорожном транспорте", - сказал глава правительства во время Международного транспортного форума, пишет "Укринформ".

Шмыгаль добавил, что авиационная инфраструктура получила значительные повреждения в результате атак РФ - пострадали по меньшей мере 15 гражданских аэропортов. Кроме того, за последние три месяца оккупанты совершили почти 60 атак на портовую инфраструктуру. В результате было повреждено или уничтожено почти 300 объектов и 22 гражданских судна, пострадали десятки людей.

Видео дня

"Несмотря на постоянные попытки агрессора нанести еще большие разрушения благодаря Силам обороны мы смогли обеспечить стабильную работу украинского морского коридора. Сегодня им воспользовались более 2800 судов, которые перевезли более 75 млн тонн грузов для более 40 стран мира, из которых более 50 млн тонн - агропродукция", - рассказал премьер.

Восстановление гражданских авиаперевозок - последние новости

Как писал УНИАН, украинские аэропорты смогут возобновить свою работу чуть больше, чем через месяц, после решения о разрешении на гражданские авиаперевозки из Украины.

В октябре Министерство развития общин и территорий представило дорожную карту по открытию воздушного пространства Украины в условиях военного положения, а мэр Львова Андрей Садовый заявил, что во время войны хотя бы один из аэропортов Украины должен был бы работать.

Вас также могут заинтересовать новости: