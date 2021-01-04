Новый коммерческий директор "Укрзализныци" при назначении на должность мог скрыть факт конфликта интересов.

Руководство «Укрзализныци» безосновательно снизило цены на грузоперевозки на 20%, нарушив тем самым конкурентную среду на рынке перевозок.

Об этом говориться в запросе ряда народных депутатов Украины (Сергей Шахов, Владислав Поляк, Борис Приходько, Василий Петьовка, Роберт Горват, Валерий Лунченко) к премьер-министру Украины, передает ZN.ua.

Руководство «Укрзализныци» значительно снижает цены на рынке, нанося ущерб как собственному подвижному составу, так и другим игрокам рынка, указано в документе.

Народные депутаты указывают, что снижение цены происходит с 9 декабря с помощью использования, так называемых «голландских аукционов», а именно снижения стартовой цены. Так, последний месяц полувагоны предоставляются по цене 343 грн/сутки, обкатышевозы – 500 грн/сутки, зерновозы – 533 грн/сутки, цементовозы – 373 грн/сутки, минераловозы – 597 грн/сутки, универсальные платформы – 267 грн/вагон за сутки, платформы-лесовозы – 184,6 грн/вагон, крытые вагоны – 536 грн/вагон в сутки, вагоны-термосы – 475 грн/вагон в сутки (цены указаны без НДС), что на порядок ниже цен, утвержденных на 2020 год правительством.

Установление цен на грузоперевозки зависит непосредственно от новоназначенного коммерческого директора «Укрзализныци» Ираклия Эзгубая. По информации народных депутатов, при назначении на должность Эзгубай вопреки закону Украины «О предотвращении коррупции» не указал возможный конфликт интересов, поскольку является сооснователем компании, предоставляющей услуги ж/д перевозок «Дженерал Контейнер Сервисес».

При этом, по информации нардепов, после внесения разбалансировки на рынке перевозок, компания, одним из основателей которой является Эзгубай, открыла несколько новых направлений деятельности и начала проводить перевозки в интересах другой компании «Рисоил Терминал» - сооснователя «Дженерал Контейнер Сервисес».

Нардепы просят Кабмин разобраться в возможных негативных последствия деятельности Эзгубая, ведь по оценкам экспертов, такая ценовая политика в 2021 году может привести к техническому дефолту «Укрзализныци», а в 2024 к остановке работы компании.

В то же время новый руководитель предприятия Владимир Жмак неоднократно декларировал намерения отказаться от кросс-субсидирования пассажирских перевозок за счет прибыли от грузовых перевозок, переложив эту статью расходов на дотации из госбюджета. Привлечение дополнительных средств с бюджета вместо распределения прибыли внутри компании позволило чиновникам провести значительное снижение цен.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в «Укрзализныце» готовят документ, который может «обвалить» рынок ж/д перевозок в Украине, а также значительно занижает цены на перевозки в стране, ограничивая при этом равный доступ бизнеса к транспорту и оставляя выгодные условия только для крупных грузоотправителей.

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Автор: УНИАН