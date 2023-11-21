Сейчас трейдеры пытаются завозить топливо по железной дороге и ищут обходные маршруты через Словакию и Румынию, ведут переговоры со странами севера Европы.

Блокирование границы польскими перевозчиками привело к дефициту и повышение цен на импортный автогаз в Украине на 30%.

"Ситуация довольно неоднозначная. Если говорить о моторных топливах, то цены ведут себя по-разному", - сказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн на брифинга.

По его словам, сейчас очень трудно заместить необходимый объем сжиженного газа, который пока не может пересечь границу.

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"Причина одна - это то, что заблокирована граница с Польшей. Это важно, так как 30% сжиженного газа в Украину поступает именно через польский участок границы. Соответственно очень трудно быстро заместить этот объем. И соответственно это привело к нехватке на внутреннем рынке. И из-за дефицита цены выросли в течение последнего месяца с 27 до 35 гривен за литр, то есть на 30%", - отметил эксперт.

Куюн добавил, что очереди на границе выросли еще в октябре из-за увеличения аграрного экспорта, и это привело к тому, что газовозы делали вдвое меньше ходок через границу.

"Сейчас граница заблокирована, и в лучшем случае эта машина сделает одну ходку в месяц, то есть в 4 раза меньше... Но быстро заместить такой объем трудно, поэтому процесс растянулся", - пояснил он.

По словам эксперта, трейдеры пытаются завозить топливо по железной дороге и ищут обходные маршруты через Словакию и Румынию. Также идут переговоры со странами севера Европы о поставках горючего. Хотя сейчас ситуация немного улучшилась, цена продолжает оставаться высокой.

Однако Куюн убежден, "на этом цены должны остановиться" и за две недели рынок обеспечат достаточными объемами автогаза, после чего цена будет падать. Он отметил, что на фоне этой газовой проблемы цены на бензин и дизель наоборот падают.

"Из Польши идут немалые объемы бензина и дизтоплива, но они составляют в общей структуре до 10%, которые заместить намного проще. И рынок это сделал", - сказал он.

Блокада границы с Польшей

Как ранее сообщал УНИАН, польские перевозчики начали забастовку на границе, требуя вернуть разрешения для украинских коллег. Блокировать пункты пропуска "Корчова-Краковец", "Гребенное-Рава-Русская" и "Дорогуск-Ягодин" планируют до конца этого года. Из-за этого на украинской границе сейчас застряли более трех тысяч грузовиков.

В Украине создали штаб помощи украинским водителям, которые оказались заблокированными на границе с Польшей. Он должен обеспечить людей едой, питьевой водой, медикаментами и горючим.

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