Решается вопрос о конфискации арестованных вагонов в доход государства.

Офис генпрокурора обеспечил наложение ареста на 17,8 тыс. вагонов, принадлежащих российским и белорусским предприятиям.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, ведомством обеспечено наложение ареста на 17,8 тыс. железнодорожных вагонов, принадлежащих предприятиям РФ и Республики Беларусь.

Арест наложен в рамках расследования уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).

Установлено, что на территории Украины стоят вагоны, которые использовались при совершении преступления в сфере хозяйственной деятельности и которые судом арестованы как орудие преступления.

Решается вопрос о конфискации арестованных вагонов в доход государства.

Досудебное следствие продолжается и осуществляется Бюро экономической безопасности.

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