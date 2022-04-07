Офис генпрокурора обеспечил наложение ареста на 17,8 тыс. вагонов, принадлежащих российским и белорусским предприятиям.
Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, ведомством обеспечено наложение ареста на 17,8 тыс. железнодорожных вагонов, принадлежащих предприятиям РФ и Республики Беларусь.
Арест наложен в рамках расследования уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).
Установлено, что на территории Украины стоят вагоны, которые использовались при совершении преступления в сфере хозяйственной деятельности и которые судом арестованы как орудие преступления.
Решается вопрос о конфискации арестованных вагонов в доход государства.
Досудебное следствие продолжается и осуществляется Бюро экономической безопасности.
Война против Украины:
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- По всей Украине идут ожесточенные бои. Враг бомбит города, с особой жестокостью уничтожается мирное население. Населенные пункты буквально стираются с лица земли.