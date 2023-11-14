Такое решение принял швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA, который администрирует доменную зону.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с полномасштабным российским вторжением в Украину, авиакомпании и аэропорты страны-агрессора отключат от международной доменной зоны .aero.

Такое решение принял швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA, который администрирует указанную доменную зону, сообщают "Известия".

В России в доменной зоне .aero зарегистрировано свыше 200 сайтов. Этот домен используют около 30 аэропортов (Шереметьево, Жуковский, Казань, Красноярск, холдинги "Аэропорты регионов", "Аэродинамика" и пр.) и 15 авиакомпаний ("Победа", "Азимут", "Ямал", "Икар", "Алроса" и др.), "Вертолеты России" и пр.

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Также сообщается, что Россия попыталась своеобразно "решить" эту проблему. По информации одного из источников, регистратор Ru-Center, получив уведомление от швейцарской стороны, экстренно продлил срок действия доменов всех своих клиентов на один год за свой счет, чтобы сохранить работоспособность сайтов. Каким образом факт спешной оплаты доменов может повлиять на введение санкционных мер, российские СМИ не сообщают.

Aвиационная доменная зона .aero

Международная авиационная доменная зона .aero была создана в 2002 году специально для представителей отрасли. Этот домен могут использовать только авиакомпании, аэропорты, предприятия космической и авиапромышленности, авиаклубы, системы продажи билетов, экипажи самолетов, наземные службы и так далее.

Домен позволяет компаниям улучшить узнаваемость бренда и повысить доверие клиентов. В случае его отключения пассажир не может зайти на сайт авиакомпании, зарегистрироваться, купить билет.

Ситуация в российской авиации

Сразу после российского вторжения в Украину, Boeing и Airbus остановили работу в России. Было остановлено предоставление запчастей, технического обслуживания и технической поддержки для российских авиакомпаний.

Также возникли проблемы со страхованием самолетов, используемых российскими авиаперевозчиками.

В октябре 2023 года сообщалось, что из-за проблем с запчастями одна из крупнейших авиакомпаний РФ сокращает рейсы.

15 марта 2022 года Европа остановила действие сертификатов годности самолетов всех авиакомпаний РФ. Были аннулированы сертификаты для учебных центров, авиации МЧС России, российских компаний, выполняющих техобслуживание воздушных судов.

Российские авиакомпании исключили из самого престижного рейтинга.

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