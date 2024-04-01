Россия сочетает большую тонкость и правдоподобие в своих сообщениях с автоматизацией, и это делает ее атаки более эффективными и борьбу с ними более сложной.

Российские дезинформационные кампании, направленные на подрыв поддержки Украины в Европе, значительно выросли в масштабе, мастерстве и скрытности. Об этом, как пишет Financial Times, предупредил руководитель отдела культуры и коммуникаций Федерального министерства иностранных дел Германии

По словам высокопоставленного дипломата, Россия сочетает большую тонкость и правдоподобие в своих сообщениях с автоматизацией, и это делает ее подрывные атаки более эффективными и борьбу с ними сложнее.

"Вероятно, происходит многое, чего мы даже не видим. Все больше разговоров происходит приватно... Каналы в Telegram и WhatsApp. Очень трудно понять, что там происходит", - отметил он.

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Противостоять таким усилиям трудно, сказал Бесте, и это указывает на то, насколько Россия отошла от времен управления печально известными "фермами троллей", которые нанимали реальных людей для распространения инакомыслия, часто неуклюжим и очевидным способом.

"[Теперь] дело не только в информации, которая является правдивой или ложной. Речь идет об искажении мнений. Попытка изменить весы дискуссии. Или убедить людей, что рамки дебатов отличаются от того, что есть на самом деле", - говорит дипломат.

Техники, которые использовались, были больше похожи на "подталкивание", путем использования небольших социальных и информационных сигналов для незаметного изменения мнения или действия.

Он отмечает, что в таких кампаниях "берут элементы реальности, а затем искажают их, чтобы создать другое впечатление". Соответственно опровергнуть такие кампании трудно, потому что основные элементы часто не поддаются фальсификации.

Российская дезинформация в Европе

В начале года Германия разоблачила одну из крупнейших попыток манипулирования общественным мнением на платформе социальных сетей X. Сеть из более 50 000 фейковых аккаунтов, которые публиковали до 200 000 сообщений в день, пыталась вызвать гнев относительно поддержки Берлином Украины.

А на прошлой неделе власти Чехии и Бельгии обвинили Виктора Медведчука в подкупе законодателей ЕС в рамках российской операции влияния накануне выборов в блоке.

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