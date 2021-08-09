Министерство инфраструктуры Украины поддерживает решение наблюдательного совета АО "Укрзализныця" относительно рекомендации назначить новым врио председателя правления Александра Камышина.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Управленческий кризис в АО "Укрзализныця" находится в острейшей фазе за все годы Независимости, состояние критической инфраструктуры стал предметом рассмотрения на заседании СНБО. Впрочем, после долгих переговоров имеем наконец согласован всеми сторонами перечень конкретных шагов по выполнению решения СНБО", - сообщил глава Министерства инфраструктуры.

Он подчеркнул, что корпоративная система в компании должна быть сохранена.

"При Министерстве инфраструктуры создается Антикризисный штаб Укрзализныци, основной задачей которого будет контроль необходимых для украинской железной дороги решений. Работу штаба буду контролировать я лично", - отметил Кубраков.

Он также поблагодарил международных партнеров, в частности представительства стран G7, руководство ЕБРР, ЕИБ и Всемирного банка за конструктив и поддержку в достижении этого решения, которое было принято с соблюдением всех стандартов OECD.

По словам Кубракова, за несколько месяцев наблюдательный совет должен предложить правительству кандидатуру нового постоянно действующего председателя правления. Министр инфраструктуры также назвал ключевые задачи, которые должен выполнить новый председатель правления.

"Поднятие тарифов на грузовые перевозки, без рыночных тарифов нормальное развитие Укрзализныци невозможно. Налаживание закупки электроэнергии непосредственно у производителя - Энергоатома. Привлечение на украинский рынок международных инвесторов. Закупка новых поездов и локомотивов", - заявил Кубраков.

Напомним, ранее министр инфраструктуры сообщал, что благодаря утвержденному Кабмином порядку проведения электрических аукционов Укрзализныця сможет экономить несколько миллиардов гривен в год на закупках электроэнергии.

Автор: Иван Бойко