Из года в год разрыв между полученными доходами от продажи билетов и расходами Укрзализныци растут, и сейчас приближаются к критическому показателю. Сейчас реальные убытки пассажирского сегмента превышают 22-23 млрд грн, а бизнес, за счет которого покрывают эти убытки, уже не имеет запаса прочности и не способен вытягивать на себе это бремя. Поэтому нужно как можно скорее реформировать пассажирский сегмент, пишет Центр транспортных стратегий.

"До начала поаномасштабного вторжения убыточность сегмента варьировалась на уровне 13 млрд грн. Но в последние годы ситуация ухудшилась: в 2023 году прямые чистые убытки оценивались уже в 15 млрд. Показатели прошлого года пока не объявлялись, но, исходя из открытых данных, можно делать предположение об убыточности около 17-18 млрд грн. "Бумажные" убытки дополняются скрытой "субсидией" на плату за доступ к инфраструктуре, которая пока на справляется, но станет обязательным элементом расходов. С учетом этого фактора, реальные убытки пассажирского сегмента превышают 22-23 млрд грн", - указывает издание.

Пассажирские перевозки "Укрзализныци" уже много лет работают по модели, которая себя полностью исчерпала, подчеркнули в ЦТС. Основная проблема - хроническая убыточность, которая тянет вниз не только пассажирский сектор, но и грузовые перевозки и всю железнодорожную инфраструктуру страны. В этом подходе нет ни экономической логики, ни перспектив для развития.

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"Главная задача - пассажирские перевозки Укрзализныци должны быть конкурентоспособными и самоокупаемыми. Скоростные Интерсити и международные маршруты приносят доход, но их доходов недостаточно, чтобы покрыть даже свои инвестиции в модернизацию, ведь доход просто размывается на поддержку убыточных пригородных и междугородных перевозок. Грузовой же сегмент, который вынужденно субсидирует пассажирские перевозки, уже не имеет того запаса прочности, который был до войны и не может самостоятельно нести это бремя на себе", - отмечают в Центре.

Правильная ценовая политика, гибкий подход, добавление скорости и комфорта способны превратить пассажирские перевозки в прибыльный сегмент, отметил в комментарии ЦТС министр инфраструктуры Украины 2016-2019 гг Владимир Омелян.

"Первоочередной задачей является изменение самого подхода к управлению пассажирским сегментом на уровне Наблюдательного совета и менеджмента. Нужно введение четкой бизнес-стратегии с определенными KPI: сокращение общей убыточности и повышение доходов в перспективных сегментах. Что же касается социальных перевозок, то здесь должны работать другие механизмы: если государство или органы власти предоставляют льготу, они должны обязательно компенсировать перевозчику недополученный доход от перевозки", - резюмирует Центр.

Напомним, ранее эксперты и бизнес-ассоциации обвинили Укрзализныцю в желании использовать монопольное положение и повысить тариф на грузовые перевозки на 37%. Как заявили в Американской торговой палате (ACC), кроме тарифов, УЗ собирается увеличить стоимость работ и услуг, связанных с перевозками, а также ставки платы за пользование вагонами и контейнерами.

В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины. В Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек.