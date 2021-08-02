Укрзализныця вышла на прибыльную деятельность, что приводит к повышению международных кредитных рейтингов. Однако развитию компании мешают действующие тарифы на грузовые перевозки и многомиллиардные налоги на землю, которых нет в других странах.

Такой анализ ситуации в УЗ дал политический эксперт Кирилл Сазонов.

"Заниженные тарифы на грузовые перевозки и непрозрачные схемы покупки электроэнергии только за 2016-2020 годы компания потеряла около 100 млрд гривен. Как прямое следствие этого - ужасное состояние железнодорожного хозяйства. С этим всем, безусловно, нужно разбираться, соответствующее поручение Совбеза у Кабмина уже есть", - пишет эксперт.

Несмотря на это, менеджмент Укрзализныци за последние несколько месяцев сумел стабилизировать ситуацию. Свидетельство тому - около 230 млн гривен прибыли за второй квартал 2021 года и объемы грузоперевозок, которые существенно выросли.

"И второй, я бы сказал, даже более объективный факт - международные рейтинговые агентства Fitch и Standard & Poor's повышают кредитные рейтинги компании и дают ей стабильный прогноз. А это уж точно о чем-то говорит", - отмечает эксперт.

Однако, по мнению Сазонова, Кабинету министров придется устранять действительно глубинные и системные причины накопившихся проблем УЗ.

"Кроме уже упомянутых дотационных тарифов на грузоперевозки, это, среди прочего, и "драконовские" многомиллиардные налоги на землю, которые ежегодно вынуждена платить Укрзализныця. И это при том, что ни одна государственная железнодорожная компания в мире этот налог не платит", - подчеркнул эксперт.

Автор: Иван Бойко