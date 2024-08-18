В двух городах Донецкой области комендантский час продлится с 15 до 11 часов.

Усилен комендантский час в Мирнограде и Селидово Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram. Он отметил, что подписал распоряжение об установлении комендантского часа в Мирнограде и Селидово с 15:00 до 11:00. При этом отметил, что новые правила начнут действовать уже завтра, 19 августа. На сегодня комендантский час в этих двух населенных пунктах продолжается с 17.00 до 9.00 часов.

"Призываю всех, кто до сих пор остается в этих городах, соблюдать ограничения и не подвергать себя опасности", - написал чиновник.

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Как известно, ранее, 9 августа, Вадим Филашкин подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа. Им предполагалось, что с 12 августа в Донецкой области начнут действовать новые правила комендантского часа. Тогда предполагалось, что в зависимости от расстояния до фронта, на территориях будут действовать два графика комендантского часа: в населенных пунктах, удаленных от линии фронта более чем на 10 километров, - с 21:00 до 05:00; в населенных пунктах, расположенных от линии фронта менее чем на 10 километров, - с 17:00 до 09:00.

Длинный комендантский час был установлен, в частности, в городах Угледар, Горняк, Красногоровка, Мирноград, Новогродовка, Селидово, Украинск, Северск, Часов Яр, Торецк.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 августа, российские оккупационные войска нанесли удар по Мирнограду в Донецкой области. По состоянию на 20:00 17 августа было известно об одном погибшем человеке в результате российской атаки. Еще четыре человека получили ранения. Россияне уничтожили недостроенную 9-этажку, повредили 6 многоэтажек, аптеку, кинотеатр и 2 магазина.

Сегодня, 18 августа, российские оккупанты обстреляли Мирноград из артиллерии - попали в частный дом. Погибла женщина, 1941-го года рождения, ранена 56-летняя женщина. Повреждены 3 дома.

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