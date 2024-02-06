На отечественном рынке существенно увеличилась доля электромобилей.

Самыми популярными на украинском рынке новых легковых автомобилей остаются модели с бензиновыми двигателями, хотя их доля в продажах уменьшилась, сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что в январе легковые автомобили с бензиновыми двигателями охватили почти 39% продаж новых авто, что на 15 процентных пунктов (п. п.) меньше чем в прошлом году.

При этом четверть рынка принадлежала дизельным авто, что на 6 п. п. больше январского показателя прошлого года. Также существенно увеличилась доля электромобилей – с 10% до 19%. В свою очередь доля гибридов подросла почти на 1 п. п. – до 17%. Автомобилям из ГБО принадлежало менее 1% январского рынка новых легковушек.

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Лидерские позиции по сегментам заняли:

Бензиновые авто – Škoda Scala;

Дизельные – Renault Duster;

Электро – Volkswagen ID.4;

Гибридные – Toyota RAV-4;

Авто с ГБО – Hyundai Tucson.

Украинский рынок авто – последние новости

В январе украинцы купили около 4,4 тысяч новых легковушек, что почти на 50% больше чем в прошлом году. Тогда первой по популярности маркой на январском рынке новых авто в Украине стала Toyota.

В феврале сообщалось, согласно опубликованному Минэкономики перечню моделей авто, 184 модели таких марок как: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla подпадают под транспортный налог в 2024 году.

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