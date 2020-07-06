Украинцы предпочитают подержанные авто: самые популярные марки

Лидером по продажам авто стал Volkswagen, на втором месте оказался Ford, а на третьем закрепилась Skoda.

Объем продаж в Украине бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в июне текущего года составил 29,2 тысячи авто, что на 52% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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Как сообщила пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром", продажи б/у автомобилей превысили регистрации новых машин почти в 4 раза.

Отмечается, что маркой - лидером среди легковых авто с пробегом, впервые зарегистрированных в Украине, остается Volkswagen. С января по июнь украинцы поставили на учет 22 727 б/у авто, что в 24 раза больше, чем новых автомобилей этой же марки.

На втором месте Ford с показателем 13 639 старых авто. Первичные регистрации этой марки в 14 раз превзошли результат новых.

Skoda заняла третье место - 10 744 авто с пробегом (в 5 раз больше продаж новых Skoda).

Четвертой по популярности стала Renault, которую выбрали 10 053 украинцев, что в 1,6 раза больше новых авто.

Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Nissan с результатом 8 020 машин. Новых Nissan за тот же период было реализовано в 4,5 раза меньше.

Также сообщается, что всего за шесть месяцев с начала года украинскую прописку получили 139,4 тысячи легковых авто, бывших в эксплуатации.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтопрома", в 2019 году в Украине объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, вырос по сравнению с 2018 годом в 3,5 раза и составил 408,1 тысячи авто.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" и другие.

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