Импорт автомобилей в Украину вырос в 3,4 раза: откуда завезли больше всего машин

Больше всего автомобилей с пробегом в первом полугодии импортировалось из Германии.

В Украину в первом полугодии 2019 года в режиме импорта было ввезено 304,6 тыс. легковых автомобилей, что в 3,4 раза больше показателя за соответствующий период прошлого года.

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Как сообщает "Укравтопром", за первые 6 месяцев текущего года было ввезено 38,1 тыс. штук новых машин и 266,5 тысяч авто с пробегом.

Общая таможенная стоимость этих автомобилей составила $1,69 млрд, что на 71% больше, чем за первое полугодие 2018 года.

"Такая диспропорция объясняется увеличением в импорте доли старых автомобилей с 59% в первом полугодии прошлого года до 87% в нынешнем", – говорится в сообщении.

По данным "Укравтопрома", больше всего автомобилей с пробегом в первом полугодии импортировалось из Германии – 65,5 тысяч. На втором месте Литва, из которой в Украину ввезли и растаможили 52,5 тыс. подержанных машин. На третьем месте Польша – 50,8 тыс. шт.

В то же время в поставках новых легковых автомобилей доминирует Япония, откуда за первые шесть месяцев 2019 года ввезли 8,5 тыс. машин. Далее следуют Румыния и Китай, откуда в страну прибыло 4,7 тыс. и 4,2 тыс. новых машин соответственно.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. Проект закона зарегистрирован президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщал УНИАН, до вступления в силу новых штрафных санкций с 23 февраля в Украине действовал общий режим растаможивания автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отсрочил их введение до 22 августа.