Пробки в Киеве 24 декабря 2020 / Скриншот Google Maps

В Киеве в связи со сложными погодными условиями и рядом ДТП образовались большие пробки в разных районах. 

Пробки в центре Киева

Согласно данным Google Maps, хуже всего традиционно в центре. Бульвар Леси Украинки "красный" в обе стороны, все плохо на проспекте Победы от Бессарабки до развязки на улицу Черновола. На бульваре в районе Театральной произошло ДТП. В районе ж/д вокзала тоже всюду либо глухие пробки, либо тянучки. 

Ключевые дорожные артерии в центре столицы стоят

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Стоит и Вадима Гетьмана в районе Шулявки, и далее Человский бульвар. 

Также пробка по бульвару Дружбы народов от метро Демиевской до метро Дружбы народов в сторону центра. 

Осложнено движение и в районе Петровки, традиционно тянется Набережно-Рыбальская в сторону Оболони. На самой Оболони пока свободно. 

Левый берег и мосты

На Левом берегу столицы проблемы на "Ленинградке" и на развязках в районе метро Левобережная. 

Мосты пока свободные, кроме Южного в сторону левого берега. 

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Автор: Тарас Сидоржевский