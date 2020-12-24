В Киеве в связи со сложными погодными условиями и рядом ДТП образовались большие пробки в разных районах.

Пробки в центре Киева

Согласно данным Google Maps, хуже всего традиционно в центре. Бульвар Леси Украинки "красный" в обе стороны, все плохо на проспекте Победы от Бессарабки до развязки на улицу Черновола. На бульваре в районе Театральной произошло ДТП. В районе ж/д вокзала тоже всюду либо глухие пробки, либо тянучки.

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Стоит и Вадима Гетьмана в районе Шулявки, и далее Человский бульвар.

Также пробка по бульвару Дружбы народов от метро Демиевской до метро Дружбы народов в сторону центра.

Осложнено движение и в районе Петровки, традиционно тянется Набережно-Рыбальская в сторону Оболони. На самой Оболони пока свободно.

Левый берег и мосты

На Левом берегу столицы проблемы на "Ленинградке" и на развязках в районе метро Левобережная.

Мосты пока свободные, кроме Южного в сторону левого берега.

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Автор: Тарас Сидоржевский