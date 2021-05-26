Введение обязательных требований окажет позитивное влияние на экологию и окружающую среду.

Кабинет министров утвердил технические требования к топливу для реактивных двигателей, использующихся в авиации.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение было принято на сегодняшнем заседании правительства без обсуждения.

Читайте такжеУкраина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью

Отмечается, что сейчас в Украине нет единых обязательных требований к качеству авиационного топлива.

Согласно распоряжению, предусматривается внедрение требования по проведению оценки соответствия авиационного топлива, которое вводится в оборот и поставляется на рынке Украины. Уполномоченным органом по контролю станет Государственная экологическая инспекция.

Таким образом, введение обязательных требований окажет позитивное влияние на экологию и окружающую среду, поскольку позволит контролировать качество авиационного топлива.

Особенности авиатоплива

Для небольших винтовых самолетов в качестве топлива используется высокооктановый бензин. Но большинство самолетов гражданской и военной авиации являются реактивными и работают на соответствующем топливе различных сортов.

Реактивные и турбовинтовые самолеты заправляются смесью высокооктанового бензина и реактивного топлива, а реактивные и турбовинтовые самолеты используют в качестве топлива керосин - традиционное топливо реактивных двигателей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина