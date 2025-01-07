Повышение тарифов на грузовые перевозки вызывает очень большие вопросы к эффективности работы 'Укрзализныци', - эксперт

По его словам, последствия от повышения тарифов будут крайне негативными - ведь сейчас ситуация на внешних рынках складывается для украинских экспортеров плохо.

Повышение тарифов на грузовые перевозки, которое сейчас инициирует Укрзалізниця, вызывает серьезные вопросы к эффективности управления компанией, ведь за последние десятилетия ни одно повышение не помогало УЗ предоставлять более качественные услуги. Об этом сказал главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко.

"Последствия от повышения должны быть просчитаны, потому что это, по сути, перераспределение средств: деньги забирают из бизнеса и направляют на железнодорожный транспорт. То есть, у бизнеса становится меньше денег, а у государственных компаний - больше. И это извечная дискуссия, есть ли у этих государственных монополий эффективность", - говорит Тарасенко.

В то же время он отметил, что бизнес готов платить больше за услуги, но в случае, если эти услуги предоставляются качественно, а повышение - всесторонне обосновано. Но пока не выполнено ни одно из этих условий.

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"Повышение должно быть прежде всего обоснованным, а во-вторых - вести к тому, что повышается какие-то услуги. Но по опыту последних, может, 10, а, может, и всех 30 лет этого не происходит. И повышение тарифов - очень большой вопрос к эффективности работы этих компаний государственной монополии", - подчеркнул Тарасенко.

По его словам, последствия от повышения тарифов будут крайне негативными - ведь сейчас ситуация на внешних рынках складывается для украинских экспортеров плохо.

"Сейчас на мировых рынках очень неблагоприятная ситуация, поэтому мы прогнозируем уменьшение экспорта стали из Украины на 15% - и это при условии, что тарифы останутся без изменений. К тому же, в следующем году, вероятно, не будет продлен режим беспошлинной торговли с ЕС из-за агрессивного экспорта агропродукции. Кроме того, существует много серьезных рисков, среди которых - поставки электроэнергии и коксующегося угля. Поэтому повышение грузовых тарифов УЗ - это совсем и несвоевременно, и крайне болезненно", - резюмировал эксперт.

Напомним, благодаря росту объемов перевозок Укрзализныця по результатам трех кварталов года получила 1,7 млрд грн чистой прибыли, а ее выручка выросла до 78 млрд грн. В то же время, компания существенно увеличила операционные расходы, и поэтому инициировала увеличение тарифа на грузовые перевозки на 37%.

Бизнес решительно выступил против этого решения: ассоциации призвали руководство УЗ эффективнее распоряжаться миллиардными доходами, ведь последствия для экономики могут быть катастрофическими. Так, в Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек.