Средний возраст подержанных машин, которые в октябре перешли на украинские номера, составляет девять с половиной лет.

В октябре украинский автопарк пополнили 21,3 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковых автомобилей.

Как сообщает "Укравтопром" в Telegram, по сравнению с октябрем 2022 года регистрации таких авто увеличились на 41%, а относительно с предыдущим месяцем поднялись на 1%.

Отмечается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 44%. Далее идут: дизельные - 31%; электромобили - 17%; авто с ГБО - 5%; гибриды - 3%.

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ТОП-10 самых популярных моделей октября:

1. Volkswagen Golf - 1544 авто;

2. Renault Megane - 1200 авто;

3. Škoda Octavia - 960 авто;

4. Volkswagen Passat - 785 авто;

5. Nissan Leaf - 573 авто;

6. Volkswagen Tiguan - 451 авто;

7. Tesla Model 3 - 442 авто;

8. Audi A4 - 416 авто;

9. Ford Focus - 411 авто;

10. Nissan Qashqai - 404 авто.

Средний возраст подержанных машин, которые в октябре перешли на украинские номера составляет девять с половиной лет.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 169,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа, что в 3,4 раза больше реализации новых авто за тот же период.

Украинский рынок авто - последние новости

В прошлом месяце сообщалось, что подержанные электромобили теряют в цене быстрее традиционных авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). В "Укравтопроме" тогда пояснили, что для традиционных авто с ДВС пробег и годы эксплуатации считаются главными индикаторами определения цены на вторичном рынке. При этом для электромобилей самым главным является аккумулятор, который обычно составляет около 40% цены нового электромобиля.

В октябре украинский автопарк пополнили более 5,7 тыс. новых легковых авто, что на 83% больше, чем в прошлом году. Тогда наибольшим спросом пользовались автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 929 шт. На втором месте по популярности была марка Volkswagen, регистрации которой выросли втрое - до 574 авто. На третьей позиции Škoda - 477 авто (+46%).

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