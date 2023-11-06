В октябре украинский автопарк пополнили 21,3 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковых автомобилей.
Как сообщает "Укравтопром" в Telegram, по сравнению с октябрем 2022 года регистрации таких авто увеличились на 41%, а относительно с предыдущим месяцем поднялись на 1%.
Отмечается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 44%. Далее идут: дизельные - 31%; электромобили - 17%; авто с ГБО - 5%; гибриды - 3%.
ТОП-10 самых популярных моделей октября:
1. Volkswagen Golf - 1544 авто;
2. Renault Megane - 1200 авто;
3. Škoda Octavia - 960 авто;
4. Volkswagen Passat - 785 авто;
5. Nissan Leaf - 573 авто;
6. Volkswagen Tiguan - 451 авто;
7. Tesla Model 3 - 442 авто;
8. Audi A4 - 416 авто;
9. Ford Focus - 411 авто;
10. Nissan Qashqai - 404 авто.
Средний возраст подержанных машин, которые в октябре перешли на украинские номера составляет девять с половиной лет.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 169,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа, что в 3,4 раза больше реализации новых авто за тот же период.
Украинский рынок авто - последние новости
В прошлом месяце сообщалось, что подержанные электромобили теряют в цене быстрее традиционных авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). В "Укравтопроме" тогда пояснили, что для традиционных авто с ДВС пробег и годы эксплуатации считаются главными индикаторами определения цены на вторичном рынке. При этом для электромобилей самым главным является аккумулятор, который обычно составляет около 40% цены нового электромобиля.
В октябре украинский автопарк пополнили более 5,7 тыс. новых легковых авто, что на 83% больше, чем в прошлом году. Тогда наибольшим спросом пользовались автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 929 шт. На втором месте по популярности была марка Volkswagen, регистрации которой выросли втрое - до 574 авто. На третьей позиции Škoda - 477 авто (+46%).