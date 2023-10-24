Если цены на подержанные автомобили останутся низкими, это может повлиять на цены на новые электромобили.

Подержанные электромобили теряют в цене быстрее традиционных авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

Как сообщает" Укравтопром " в Telegram, для традиционных авто с ДВС пробег и годы эксплуатации являются главным индикатором определения цены на вторичном рынке. При этом с электромобилем все дело в аккумуляторе, который обычно составляет около 40% цены нового электромобиля.

"Слишком частая быстрая зарядка электромобиля, постоянная зарядка, когда батарея почти полная, или оставление ее полностью заряженной на длительное время могут быстрее ухудшить ее работу", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что австрийский стартап Aviloo разработал тест для дилеров и частных лиц и обнаружил, что после 100 тыс. км. пробега емкость батареи может уменьшаться на 30%. Из-за чего подержанные электромобили теряют в цене быстрее традиционных авто с ДВС.

По данным Recurrent, цены на подержанные электромобили в США упали на 32% в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а цены на модели, работающие на ископаемом топливе, снизились всего на 7%.

По данным AutoTrader, цены на электромобили с пробегом в Великобритании в августе упали на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как цены на модели с ДВС выросли как минимум на 4%.

Также данные Deutsche Automobil Treuhand показывают, что стоимость трехлетних электромобилей в Германии более чем на 10 процентных пунктов ниже, чем эквиваленты на ископаемом топливе.

Если цены на подержанные автомобили останутся низкими, это может повлиять на цены на новые электромобили.

"В Европе, например, в 2021 году было продано более 1,2 млн новых полностью электрических авто, и многие из них появятся на вторичном рынке в 2024 году, когда закончатся их лизинговые контракты", - добавили в"Укравтопроме".

Украинский рынок авто-последние новости

В сентябре украинцы изменили свои предпочтения относительно подержанных авто. Украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. Средний возраст подержанных машин, в сентябре перешедших на украинские номера составлял почти 10 лет. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто и составляла 44%. Дизельные составляли 31%; электромобили – 16%; авто с ГБО – 5%; гибриды – 4%.

По состоянию на 10 октября 2023 года стало известно, что в Украине увеличивается спрос на электромобили. В частности, в течение сентября украинский автопарк пополнили более 4200 электромобилей. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей тогда составили легковые автомобили. Среди них было 769 новых и 3446 подержанных авто.

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