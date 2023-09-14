"Укрзализныця" продолжает борьбу с билетными мошенниками.

В "Укрзализныце" объяснили, какие решения ввела компания, чтобы исключить схемы перекупщиков по билетам на поезд в Польшу.

Как сообщила в комментарии УНИАН пресс-служба перевозчика, продажа билетов по наиболее ажиотажным направлениям была переведена в приложение. Продажа билетов открывается в четко указанное время, и также был ограничен возврат билетов онлайн, чем массово злоупотребляли перекупы.

Так, в течение двух недель тщательного контроля посадки на рейсы были не допущены около двух десятков пассажиров с билетами на имена, которые не совпадали с документами, удостоверяющими личность.

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"Это, как правило, имена спекулянтов, под которыми те заблаговременно выкупают билеты, а затем перепродают их с измененным в фоторедакторе именем, которое все равно проявится у проводника при сканировании, или даже без изменений. За август заблокировано более 600 аккаунтов, которые использовали спекулянты для массового выкупа билетов", - говорится в сообщении.

Как приобрести билеты на польское направление

В УЗ отмечают, что благодаря принятым мерам пока не наблюдается проблем с покупкой билетов в Польшу.

Отмечается, что билеты на поезда польского направления доступны за 20 дней до даты отправления в 08:00 в мобильном приложении "Укрзализныци". Исключение - поезд № 67/68 Киев — Варшава. Билеты на него поступают в продажу теперь в 09:00, чтобы дозировать нагрузку на приложение.

"В то же время для противодействия злоупотреблениям компания пересмотрела процедуру возврата: билеты на рейсы дальнего сообщения польского направления возвращают исключительно претенциозным порядком через кассы. Таким образом национальный перевозчик обеспечивает максимальную прозрачность, не допуская возможных злоупотреблений с покупкой, возвратом и перепродажей билетов", - добавили в УЗ.

Рейсы "Укрзализныци" в Польшу

В августе стало известно, что пассажиры сталкиваются со сложностями при возврате билетов на поезда, поскольку "Укрзализныця" ограничила каналы продажи и возврата билетов для определенных поездов по международным направлениям. В список тогда вошли поезда: №67/68 Киев - Варшава; № 23/24 и 19/20 Киев - Хелм; 93/94 Харьков - Хелм; 36/35 Одесса - Перемышль; 32/31 Запорожье - Перемышль; 73/74 Харьков - Перемышль; 53/54 и 89/90 Киев - Перемышль; 705/706 и 715/716 Киев - Перемышль; №351к/351л Киев - Кишинев.

Наибольшей популярностью среди международных маршрутов у украинцев сейчас пользуется поезд "Киев – Варшава". Однако, несмотря на борьбу со спекулянтами, приобрести билеты на него – задача не из легких из-за сверхбольшого спроса. Однако варшавский поезд имеет неплохую альтернативу в виде маршрута "Киев-Хелм". Билеты на этот поезд гораздо легче купить и вернуть.

14 сентября 2023 года стало известно о том, что новый поезд в Польшу будет запущен уже этой осенью. "Укрзализныця" может запустить новый поезд в регион, где трансграничное пассажирское сообщение отсутствовало уже более 15 лет.

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