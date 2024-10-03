Лидером по количеству запросов в поисковике является Kia Sportage.

Рынок подержанных автомобилей сейчас переживает настоящий бум, причем не только в Украине, но и в Европе. Европейский маркетплейс автозапчастей Ovoko поделился списком самых востребованных подержанных автомобилей, цена на которые растет из-за всплеска спроса. О топ-10 автомобилей рассказывает Express.

Как сообщает Общество автопроизводителей и торговцев автомобилями(SMMT) только в первом квартале 2024 года в Великобритании было продано почти два миллиона подержанных автомобилей.

И наибольшим спросом – по крайней мере среди британцев – сейчас пользуется Kia Sportage. Об этом свидетельствуют данные поиска Google с июля 2023 года по июнь 2024 года, которые проанализировала компания Ovoko. Ежемесячно этот корейский кроссовер ищут более 15 000 человек.

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Этот автомобиль известен хорошим соотношением цены и качества. К тому же, производитель предоставляет семилетнюю гарантию, соответственно многие подержанные Kia Sportage все еще покрываются ею.

Популярным на рынке подержанных авто является также Audi A1. По данным Ovoko, на этот автомобиль приходится около 13,5 тысяч запросов британцев ежемесячно. Audi A1 впервые представили в 2010 году, и этот автомобиль получил репутацию машины с качественной сборкой и привлекательным дизайном.

Хорошим спросом среди подержанных автомобилей пользуется и Ford Fiesta. Хотя они уже не производятся, на дорогах все еще много этих автомобилей, не говоря уже о запчастях к ним.

Топ-10 самых популярных подержанных автомобилей (по количеству запросов в поисковике):

Kia Sportage – 15 407,

Audi A1 – 13 632,

Ford Fiesta – 13 032,

Nissan Qashqai – 12 818,

Ford Kuga – 12 060,

Ford Focus – 11 710,

Audi A3 – 11 584,

Volkswagen Polo – 11 058,

Fiat 500 – 10 570,

Toyota Yaris – 10 465.

9 машин, которые никогда не стоит покупать

Механик Крис Пайл рассказал о 9 подержанных автомобилей, которые лучше не покупать. Их ремонт может стоить вам больше, чем сама машина.

В этот перечень вошла Tesla. Эта машина может показаться прекрасной, пока не потребует ремонта. Пайл отметил, что стоимость затрат на нее перевешивает ее цену.

Также он рекомендует избегать Jeep Renegade и Fiat 500. У них одинаковое шасси, и эти авто нуждаются в слишком частом ремонте.

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