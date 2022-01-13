На отремонтированной части дороги подрядчик усилил основу, сделал новое покрытие, обустроил обочину и нанес разметку.

На Закарпатье близится к завершению ремонт покрытия дороги регионального значения Р-21 Долина – Хуст, которая входит в масштабный инфраструктурный проект "Малый карпатский круг".

"Работы на маршруте начали в 2020 году, а уже сейчас из 128 километров дороги в Закарпатской и Ивано-Франковской областях осталось отремонтировать еще один небольшой участок протяженностью менее километра", – сообщает в Facebook глава Закарпатской ОГА Виктор Микита.

Дорогу Р-21 обновляет в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

На отремонтированной части подрядчик усилил основание, положил новое покрытие, обустроил обочину и нанес разметку.

Проект "Малый карпатский круг" в пределах Закарпатья охватывает около 220 км маршрутов. В этом году в его рамках планируется восстановить 186 км дорог государственного значения в трех регионах и 217 км местных дорог.

Напомним, что к концу 2021 года в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" было сделано более 14 тысяч километров дорог в Украине.